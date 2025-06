Zwischen Beats und Blitzen: So verlief das Hurricane Festival 2025

Scheeßel - Nach drei Tagen Hurricane Festival im niedersächsischen Scheeßel treten die letzten Besucherinnen und Besucher am Montag die Rückreise an. Auch Elton (54) hatte sich unter das Publikum gemischt.

Das Hurricane Festival 2025 ist insgesamt friedlich verlaufen. © Moritz Frankenberg/dpa

"Es war eine ausgelassene Stimmung und ein absolut friedliches Festival", bilanzierte ein Sprecher der Polizei.

Außer einigen Taschendiebstählen habe es demnach keine größeren Vorkommnisse gegeben.

Am Sonntagabend hatte ein Gewitter den Zeitplan der Konzerte ordentlich durcheinander gewirbelt. Gegen 21.30 Uhr mussten sich zehntausende Fans zwischenzeitlich in Sicherheit bringen und fanden vor allem in Autos Schutz.

Davon berichtete auch Moderator Elton in seiner Instagram-Story. Er erklärte, dass die Band SDP unterbrochen werden musste ("SDP hat jetzt leider Pech"), und hoffte, dass die US-amerikanische Punkgruppe Green Day ihren Auftritt noch wahrnehmen kann. Schließlich sei er nur ihretwegen am Sonntagabend noch geblieben, gab er zu.

"Die Evakuierung hat wunderbar geklappt", sagte auch ein Sprecher der Polizei rückblickend. Nach einer zweistündigen Zwangspause wurde das Programm am späten Abend fortgesetzt.

Auch Elton zufolge schienen Green Day noch auftreten zu dürfen.