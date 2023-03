03.03.2023 09:12 In diesem Restaurant gibt es ein Dinner nur für Singles: "Es geht nicht ums Dating"

In ihrem Lokal in Bleckede bietet Urte Rötz einmal im Monat ein Drei-Gänge-Menü für Singles an. Doch es geht dabei nicht ums Dating.

Bleckede - In ihrem Lokal in Bleckede (Niedersachsen) bietet Urte Rötz einmal im Monat ein Drei-Gänge-Menü für Singles an. Die Köchin Urte Rötz steht in ihrem Lokal in der Küche. © Philipp Schulze/dpa Die 58-Jährige war jahrelang auf Geschäftsreisen und störte sich am Alleinsein im Restaurant. Als passionierte Köchin erfand sie das Single-Dinner einmal im Monat in ihrem Restaurant im Landkreis Lüneburg. Der runde Tisch 14 für 6 Personen ist der gefragteste in "Urtes Wohnküche". "Es geht nicht ums Dating, ich will weder Größe noch Beruf wissen", erzählt sie. Es geht ihr ums Miteinander. Und die Menschen, die sich anmeldeten, seien offen. "Sie erzählen sich ihre Lebensgeschichten, kommen meist aus ganz unterschiedlichen Bereichen", sagt die Initiatorin, die sich wünscht, dass viele Restaurants ihre Idee nachahmen. In ihrem Lokal können Gäste dem Koch in einer offenen Küche zusehen, wie er die regionalen Speisen zubereitet. Urte Rötz entwirft die Speisekarte mit heimischen Gerichten, so wie sie auch bei ihr auf einem Internet-Blog zu lesen sind. Werbung machte die Landwirtschaftsberaterin bisher nicht, die Mund-zu-Mund-Propaganda habe bislang immer gereicht.

Titelfoto: Philipp Schulze/dpa