Leiche in abgebrannter Scheune entdeckt: Wer war der Tote?

Osterholz-Scharmbeck - Nach dem Fund einer Leiche in einer ausgebrannten Scheune im Landkreis Osterholz ist die Polizei einen kleinen Schritt weiter.

Die Leiche wurde bei den Aufräumarbeiten in der Scheune gefunden. © Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

Inzwischen stehe fest, dass es sich bei dem Toten um einen Mann handele, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Es gebe auch erste Hinweise zur Identität. Ein abschließendes Ergebnis werde jedoch erst nach weiteren Laboruntersuchungen vorliegen.

Der Leichnam war erst acht Tage nach dem Brand bei Aufräumarbeiten entdeckt worden.

In der Scheune in Ohlenstedt waren am 16. März mehrere Traktoren, Autos und Maschinen verbrannt. Das Gebäude wurde nahezu komplett zerstört.