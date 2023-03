18.03.2023 11:13 Nicht mehr alle Waffeln im Regal: Ladendiebstahl endet mit Körperverletzung

Am Freitagnachmittag ist ein einfacher Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in Norden (Niedersachsen) eskaliert.

Von Madita Eggers

Norden – Und das alles wegen einer Packung Maiswaffeln! Am Freitagnachmittag ist ein einfacher Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in Norden (Niedersachsen) eskaliert. Einer Supermarkt-Mitarbeiterin war die Waffel essende Kundin aufgefallen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl gegen 16.15 Uhr. Eine 35-jährige Frau fiel einer 23-jährigen Mitarbeiterin auf, als sie eine Packung Maiswaffeln aus dem Regal nahm, ein paar davon aß und dann dIE Packung wieder halb leer zurückstellte. Als die Mitarbeiterin die Frau auf ihr Fehlverhalten ansprach, begaben sich die beiden zunächst in das Büro des Verbrauchermarktes, um dort auf die Polizei zu warten. Doch bevor diese eintraf, eskalierte die Lage und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde die 23-jährige Mitarbeiterin im Gesicht verletzt. Die 35-Jährige muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten, so die Polizei.

