IT-Probleme betreffen auch Deichbrand - Dieser Act fällt aus

Nordholz - Die weltweite IT-Störung hatte am Samstag auch Auswirkungen auf das Deichbrand-Festival in Nordholz (Landkreis Cuxhaven).

Nicht alle Künstler kamen am Samstag rechtzeitig an. Verifiziert schaffte es leider gar nicht. © Deichbrand/Tobias Goebbels

"Auch heute merken wir die Spätfolgen der gestrigen IT-Probleme und haben deshalb einige Programmänderungen aufgrund von ausgefallenen Flugverbindungen", teilte der Veranstalter mit.

Betroffen ist unter anderem "Verifiziert".

Der Auftritt der österreichischen Sängerin konnte am Samstag zum Leidwesen der Sängerin nicht stattfinden. Ihr Eurowings-Flug wurde annulliert.

Auf Instagram teilte sie die Misere mit ihren Followern. "Heute bin ich so traurig", erklärte Verena, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, am Mittag in ihrer Story.

"Wir sind jede andere mögliche Option durchgegangen, aber wegen des weiten Weges aus Wien schaffen wir es einfach nicht rechtzeitig." Außer natürlich mit einem Privatjet zu fliegen. "Save our planet."