Orientierungsloser Mann aus den Fluten der Wümme gerettet

Lauenbrück - Ein orientierungsloser Mann ist bei Rotenburg in Niedersachsen aus den Fluten der Wümme gerettet worden.

Der Mann wurde stark unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Er hatte sich am Mittwoch mit seinem Auto in dem über die Ufer getretenen Fluss festgefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Polizisten retteten den 84 Jahre alten Mann aus Schleswig-Holstein zusammen mit einem Zeugen, der den Notruf abgesetzt hatte.

Der Mann war den Angaben nach stark unterkühlt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.