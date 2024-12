19.12.2024 13:56 1.368 Polizei-Großeinsatz: Mann verbarrikadiert sich, dann springt er aus Fenster!

Von Christian Brahmann Hildesheim - Großeinsatz in Hildesheim (Niedersachsen)! Ein 38-jähriger Mann hatte sich am Donnerstagvormittag in einer Wohnung verbarrikadiert. Ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr sorgte in Hildesheim-Ochtersum für Behinderungen. © Julian Stratenschulte/dpa Der Mann befand sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand, sagte ein Polizei-Sprecher. Einsatzkräfte sperrten den Bereich in Hildesheim-Ochtersum ab und evakuierten mehrere Mehrfamilienhäuser. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) war vor Ort. Wie Bild berichtet, sprang der Mann nach gut zwei Stunden aus einem Fenster im zweiten Stock des Gebäudes und landete auf einem Sprungtuch, das die Feuerwehr zuvor aufgespannt hatte. Er sei direkt mit Handschellen gefesselt und auf einer Trage zum Krankenwagen transportiert worden. Mittels Drehleiter drang das SEK anschließend in die Wohnung vor und kontrollierte die Räumlichkeiten. Das SEK verschaffte sich über die Drehleiter Zugang zur Wohnung. © Julian Stratenschulte/dpa Auslöser für den Einsatz war offenbar ein Besuch am Morgen durch Polizisten, die den 38-Jährigen auf Anordnung in ein Fachkrankenhaus einweisen sollten.

Titelfoto: Montage: Julian Stratenschulte/dpa (2)