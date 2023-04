Problemzone Bohlweg in Braunschweig: Kann ein Alkoholverbot helfen?

Im Bohlweg in Braunschweig wurde eine Alkoholverbotszone eingerichtet. © Michael Matthey/dpa

Körperverletzungen, Raub und Bedrohungen mitten im Zentrum der Stadt - mit einem Alkoholverbot soll in Braunschweig seit Kurzem eine Problemzone entschärft werden.

Eine erste Bilanz der Kontrollen zeigt, dass der Plan der Verwaltung aufzugehen scheint. Grundsätzlich werde sich an das Verbot gehalten, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Seit Anfang des Monats ist Alkoholkonsum in dem betroffenen Bereich am Bohlweg in den Abendstunden und am Wochenende bis in die Morgenstunden verboten.

Seit mehreren Jahren hätten verschiedenste Maßnahmen gegen die Straftaten und andere Störungen wenig Erfolg gehabt, begründete Ordnungsdezernent Tobias Pollmann die Maßnahme.

Um den "negativen Begleiterscheinungen" einer "Freilufttrinkerszene" zu begegnen, sei das Alkoholverbot nötig.