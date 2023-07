Rattengift ins Essen gestreut: Orchester-Musiker wegen Mordversuch vor Gericht

Hannover - Wegen des Verdachts des Mordversuchs mit Rattengift an drei Menschen muss sich ein 62-Jähriger vor dem Landgericht Hannover ( Niedersachsen ) verantworten.

Der Angeklagte (M.) mit seinen Anwälten vor Prozessbeginn am Landgericht Hannover. © Michael Matthey/dpa

Der Musiker des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters bestritt einer Gerichtssprecherin zufolge zum Prozessauftakt am Montag über seine Anwälte, dass er seine Mutter und zwei Kollegen mit Gift habe töten wollen.

Der Anklage zufolge soll er seiner Mutter bei einem Besuch in einem Seniorenheim in Hannover das Gift Brodifacoum in Lebensmittel gemischt haben, um sie zu töten. Außerdem soll der Angeklagte zwei Musikerkollegen, einem Mann und einer Frau, auf einer Konzertreise einen mit dem Gift versetzten Knoblauchdip gegeben haben.

Alle drei erlitten daraufhin eine Blutgerinnungsstörung, an der sie laut Anklage hätten sterben können. Brodifacoum ist eine hochgiftige chemische Verbindung. Das geruchlose Pulver wird als Gift gegen Nagetiere verwendet.

Für den nächsten Prozesstag in zwei Wochen kündigte die Verteidigung nach Angaben der Sprecherin eine ausführliche Einlassung zu den Vorwürfen an.