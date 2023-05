Suchtberatung warnt: Darum sind Vapes so gefährlich!

Hannover - Es gibt sie in allerlei fruchtigen Geschmacksrichtungen: Die Suchtberatungen in Niedersachsen sehen die wachsende Beliebtheit von Vapes mit großer Sorge.

Bundesdrogenbeauftragter Burkhard Blienert. © Hendrik Schmidt/dpa

Der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, plädiert für ein konsequentes Verbot von Aromen in E-Zigaretten.

"Die aggressive Bewerbung von E-Zigaretten mit Toffee-, Kirsch- oder Minzaromen animiert Jugendliche zum Rauchen", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Zusätzlich werden sie durch preisgünstige Einweg-E-Zigaretten angesprochen."

Blienert kritisierte, dass Werbung für Tabak und E-Zigaretten weiterhin sehr präsent sei. "Überall – egal ob in Groß- oder Kleinstädten – werben unzählige Shops an jeder Ecke mit einer reichen Palette an bunten Vapes, als ob sie Gummibärchen verkaufen würden", kritisierte Blienert. Im Internet lockten Verkäufer mit satten Erstbesteller- und Mengenrabatten – so dürfe es nicht bleiben.

Vapes sind Einweg-E-Zigaretten. Der Bundesrat nahm im März einen bayerischen Antrag für ein europaweites Verbot dieser Wegwerfprodukte an, die eigentlich als Elektroschrott zu entsorgen sind.