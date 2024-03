07.03.2024 16:24 Toter in Kanal im Norden gefunden: Obduktion bringt Gewissheit

In Elsfleth wurde am 27. Februar die Leiche eines Mannes in einem Kanal entdeckt. Jetzt steht die Identität des Toten fest.

Von Bastian Küsel

Elsfleth - In der vergangenen Woche wurde eine leblose Person im Lienekanal in Elsfleth (Niedersachsen) entdeckt. Jetzt steht die Identität des Toten fest. Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, handelt es sich um einen 57-jährigen Mann aus Oldenburg. Sein Leichnam war bereits am vergangenen Montag obduziert worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden als Todesursache konnten dabei nicht gefunden werden. Spaziergänger hatten die Leiche des Mannes am 27. Februar gegen 12.30 Uhr an der Straße An der Weinkaje gefunden. Der Tote war daraufhin von der alarmierten Feuerwehr aus dem Kanal gezogen und anschließend in die Rechtsmedizin gebracht worden. Aufgrund des Zustandes der Leiche musste davon ausgegangen werden, dass sie bereits länger im Wasser gelegen hatte.

