Traurige Gewissheit: 77-jähriger vermisster Senior nach drei Jahren tot aufgefunden

Spaziergänger entdeckten vor wenigen Tagen die menschlichen Überreste des Vermissten.

Von Spaziergängern gefundene Knochen konnten jetzt dem seit Februar 2021 vermissten 77-Jährigen zugeordnet werden. Auf die Gebeine stießen sie laut Polizei schon am 4. März im Burgdorfer Holz.



"Im Rahmen einer Obduktion ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden", heißt es weiter.

Der Tote wurde zuletzt am 10. Februar 2021 zwischen 10 Uhr und 11 Uhr an seiner Wohnanschrift gesehen. Eine besorgte Nachbarin meldete den als orientierungslos beschriebenen Mann noch am Abend als vermisst.