09.09.2024 13:57 Mann stürzt ins Gleisbett und wird von Regionalexpress überrollt

In Delmenhorst ist ein 58 Jahre alter Mann am Sonntag am Bahnhof Heidkrug ins Gleisbett gestürzt. Ein Regionalexpress konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Von Robert Stoll

Delmenhorst - Schrecklicher Unfall in Delmenhorst! Am Sonntagabend ist ein 58 Jahre alter Mann am Bahnhof Heidkrug ins Gleisbett gefallen und von einem Regionalzug tödlich verletzt worden. Ein 58 Jahre alter Mann stürzte in Delmenhorst ins Gleisbett und wurde von einem Zug überfahren. © nonstopnews.de Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich der Vorfall gegen 21.30 Uhr am Vorabend ereignet. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann aus bislang noch ungeklärter Ursache in das Gleisbett gestürzt, ein Lokführer einer Regionalbahn hatte die Gefahr zwar erkannt und eine Notbremsung eingeleitet, ein Zusammenstoß konnte aber nicht verhindert werden. Der 58-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch vor Ort. Zum Unfallzeitpunkt waren rund 300 Reisende an Bord des Zuges. Sie blieben unverletzt und konnten ihre Fahrt mit einem Ersatzzug fortsetzen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste der Bahnverkehr auf dem betroffenen Streckenabschnitt gesperrt werden.

