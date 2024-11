Schrecklicher Unfall in 30er-Zone! Auto kracht gegen Baum, zwei Männer sterben

Bei einem Unfall im Landkreis Stade kamen zwei junge Männer ums Leben. © Polizeiinspektion Stade

Wie die Polizei erklärte, war ein 23 Jahre alter Mann am Sonntag gegen 17.30 Uhr mit seinem VW Polo im Wiesenweg in der dortigen 30er-Zone unterwegs, als er vermutlich aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen verlor.

Der Polo krachte zunächst gegen den Bordstein, anschließend gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrertür abgerissen, der Mann aus dem Auto geschleudert. Trotz Reanimation erlag der 23-Jährige noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Letztlich blieb das Gefährt auf dem Dach liegen. Der Baum wurde entwurzelt und brach in zwei Teile.

Sein 19 Jahre alter Beifahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und konnte nach einer guten Stunde von den Feuerwehrkräften befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er am Montagvormittag verstarb.