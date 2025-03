Tragisches Unglück auf der A7: Kind stirbt noch an Unfallstelle!

Göttingen - Auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Echte ( Niedersachsen ) ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Kind gestorben ist.

Die A7 musste bis Sonntagmorgen gesperrt bleiben. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Göttingen kam die 45-jährige Fahrerin eines Opels aus bislang ungeklärter Ursache gegen 23.50 Uhr auf der A7 von der Fahrbahn ab.

Hierbei touchierte das Fahrzeug die Mittelschutzplanke und geriet anschließend auf alle drei Fahrstreifen, bevor es in den angrenzenden Graben fuhr, sich überschlug und auf dem Dach zum Stehen kam.

Bei dem Unglück wurde das mit im Wagen sitzende Mädchen so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Derzeit ist nicht klar, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte. Für die Ermittlungen zur Ursache wurde noch in der Nacht ein Gutachter eingeschaltet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.