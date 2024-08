29.08.2024 15:24 1.023 Auto kracht in Kindergarten: Fahrer stirbt noch an Unfallstelle!

Ein Auto ist in der Nacht auf Donnerstag von der Straße abgekommen und in das Gebäude eines Kindergartens in Salzgitter gekracht. Der Fahrer starb noch vor Ort.

Von Sophie Marie Kemnitz

Salzgitter - In Salzgitter (Niedersachsen) ist in der Nacht ein Auto in das Gebäude eines Kindergartens gekracht und durch die Außenwand gebrochen. Der Fahrer kam dabei ums Leben. Einsatzkräfte befreiten den verunfallten Mann aus dem Wrack. Der 21-Jährige erlag jedoch wenig später seinen Verletzungen. © Rudolf Karliczek/dpa Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte, mussten Einsatzkräfte den 21-jährigen Fahrzeugführer aus dem Wrack bergen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb er jedoch wenig später an der Unfallstelle. Derzeit ist noch unklar, warum das Auto mit offensichtlich hoher Geschwindigkeit von der Straße abkam und frontal gegen die Hauswand prallte. "Wir sind erschüttert", sagte Klaus Schlinga von der Caritas Salzgitter, dem Träger der betroffenen Kita, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Statiker sollen demnächst das Gebäude überprüfen, hieß es. Die zerstörte Wand ist Teil eines überdachten Außengeländes, nur dieser Bereich sei gesperrt. Laut Schlinga wurden die Kita-Kinder am Morgen normal empfangen und betreut.

