13-Jährige aus Karussell geschleudert: War es ihre eigene Schuld?

Duisburg - Eine 13-Jährige ist in Duisburg ( Nordrhein-Westfalen ) von einem Kirmes-Karussell geschleudert worden und verletzt ins Krankenhaus gekommen.

In Duisburg kam es auf einer Kirmes zu einem Unfall an einem Karussell. (Symbolbild) © 123rf.com/outsiderzone

Die Jugendliche habe sich Zeugen zufolge am Montagabend während der Fahrt nicht an die Sicherheitsregeln gehalten, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Hinweise auf technische Probleme an dem Raupen-Karussell gebe es nicht.



Mitarbeiter hätten beobachtet, wie das Mädchen während der Fahrt die Beine aus dem Wagen gestreckt habe. Sie hätten das Karussell daraufhin gestoppt.

Doch bevor die Raupe zum Stehen kam, habe die 13-Jährige den Sicherheitsbügel so weit hochgedrückt, dass sie herausgeschleudert wurde.

Sie sei zur Beobachtung in eine Klinik gekommen.