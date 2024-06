16-Jährige findet prall gefülltes Portemonnaie: Was sie damit macht, überrascht

Herne - Eine 16-Jährige hat in Herne ein Portemonnaie mit 1000 Euro gefunden und es zur Polizei gebracht.

Das Portemonnaie, was die Jugendliche fand, war gut gefüllt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Die Beamten konnten die 28-jährige Besitzerin am Mittwoch schnell ausfindig machen. "Erleichtert und freudestrahlend" habe die Frau ihr Portemonnaie wieder in Empfang genommen, berichtete die Polizei am Freitag.

Von dem Geld habe nichts gefehlt.

Bei der ehrlichen Finderin wolle sich die 28-Jährige nun persönlich bedanken.