20.04.2023 06:22 Abiturienten starten mit einem Tag Verspätung in ihre Prüfungen

Mit einem Tag Verspätung starten rund 30.000 Abiturienten in Nordrhein-Westfalen an diesem Donnerstag in ihre Abschlussprüfungen.

Düsseldorf - Mit einem Tag Verspätung starten rund 30.000 Abiturienten in Nordrhein-Westfalen an diesem Donnerstag in ihre Abschlussprüfungen. Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller (56, CDU) erklärt, wie es zu der Technik-Panne bezüglich der Abitur-Klausuren kommen konnte. © Malte Krudewig/dpa Die Schulen hätten die Aufgaben problemlos herunterladen können, teilte das Schulministerium am Mittwochabend mit. Den für Donnerstag geplanten Prüfungen soll damit nichts im Wege stehen. Eigentlich hätten die ersten Abiturklausuren bereits am Mittwoch geschrieben werden sollen. Nach massiven technischen Problemen musste das Schulministerium die Prüfungen aber landesweit verschieben. Die Schulen konnten die Aufgaben für das Zentralabitur nicht vom Server herunterladen. Von Schülern, Lehrern und der Opposition gab es massive Kritik vor allem am Krisenmanagement von Schulministerin Dorothee Feller (56, CDU). Nordrhein-Westfalen Schulministerin entschuldigt sich nach Panne zum Abi-Start 2023, Schülervertretung stinksauer! Die Probleme hingen möglicherweise damit zusammen, dass für den Download der Aufgaben erstmals eine Zwei-Faktor-Authentifizierung durch die Schulen nötig war, teilte das Ministerium am Mittwochabend mit. Mit dem Verfahren, dass Kunden etwa auch von Bankgeschäften kennen, sollte die IT-Sicherheit erhöht werden. Etliche Pannen seit der Einführung des Zentralabiturs in NRW 2007 Mit einem Tag Verspätung starten rund 30.000 Abiturienten in NRW an diesem Donnerstag in ihre Abschlussprüfungen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa Die zusätzliche Sicherheitsstufe sei nun aber wieder deaktiviert worden. Betroffene Schulen könnten sich die Aufgaben für die nächsten Abiturprüfungen wieder mit der in den vergangenen Jahren angewendeten Technik herunterladen. Die für Mittwoch geplanten Prüfungen sollen nun an diesem Freitag nachgeholt werden. An diesem Tag feiern Muslime allerdings das im Islam wichtige Zuckerfest. Die Landesschülervertretung kritisierte, der Ausweichtermin sei auch deshalb eine "Katastrophe". Feller bot muslimischen Schülerinnen und Schülern allerdings einen Ausweichtermin im Mai an. "Wer wegen des Festes nicht an den Prüfungen teilnehmen möchte, kann nach vorheriger Abstimmung mit der Schulleitung am 9. Mai nachschreiben", teilte die Ministerin mit. Nordrhein-Westfalen NRW-Abiturprüfungen am Donnerstag finden statt - Ministerium nennt möglichen Grund für Panne Immer wieder haben seit Einführung des Zentralabiturs in NRW 2007 größere und kleinere Pannen für Schlagzeilen und teils Ersatzaufgaben und Nachschreibetermine gesorgt. Den heftigsten Wirbel hatte zuvor das sogenannte Oktaeder des Grauens ausgelöst, das den Abiturjahrgang 2008 vor fast unlösbare Mathe-Aufgaben gestellt hatte. Ergebnis: Alle Betroffenen durften die Klausur neu schreiben.

Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa