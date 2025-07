27.07.2025 08:20 Sommerkino und Theaterzauber: Diese Open-Air-Highlights in NRW dürft Ihr nicht verpassen

Filme unter freiem Himmel genießen: An vielen Orten in Nordrhein-Westfalen werden in der Sommerzeit Open-Air-Kinos aufgebaut. Wir haben eine Auswahl.

Von Petra Albers Köln/Coesfeld - Filme oder Theater unter freiem Himmel genießen: An vielen Orten in Nordrhein-Westfalen werden in der Sommerzeit Open-Air-Kinos aufgebaut und Freilichtbühnen haben Hochsaison. Wir haben eine Auswahl. Alles in Kürze Open-Air-Kinos in NRW bieten Filme unter freiem Himmel

Kölner Rheinauhafen zeigt Klassiker und neue Streifen

Düsseldorfer Rheinufer bietet kostenlosen Kinogenuss

Theaterzauber auf der Freilichtbühne Zons in Dormagen

Kölner Rheinauhafen zeigt Klassiker und neue Streifen

Düsseldorfer Rheinufer bietet kostenlosen Kinogenuss

Theaterzauber auf der Freilichtbühne Zons in Dormagen

Werftkino am Uerdinger Rheinufer in Krefeld zeigt Dramen und Komödien

Im Open-Air-Kino am Rheinauhafen vor der Domkulisse in Köln könnt ihr noch bis Mitte September Filme in gemütlicher Freilicht Atmosphäre schauen. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Kölner Rheinauhafen flimmern bis Mitte September allabendlich Filme über eine große Freiluft-Leinwand mit Dom-Blick. Darunter sind Klassiker wie "The Rocky Horror Picture Show", aber auch neue Streifen wie "Jurassic World: Wiedergeburt". An einigen Tagen gibt es Live-Events wie Stand-up-Comedy oder Mitsing-Konzerte.

Auch am Düsseldorfer Rheinufer steht einem Kinogenuss unter freiem Himmel nichts im Wege.

Im Rheinpark Golzheim können Filmfans sich an lauen Sommerabenden berieseln lassen. Am dazugehörenden Sandstrand kommt Urlaubsfeeling auf. Der Eintritt ist frei.

Theaterzauber und Kinderprogramm

In Dormagen oder auch Euskirchen können sich Besucher der Open-Air-Bühnen auf Theaterzauber freuen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Auf der Freilichtbühne Zons in Dormagen laufen wieder die Märchenspiele - dieses Jahr mit "Schneewittchen". Vor malerischer Kulisse inmitten der historischen Altstadt können Kinder und Erwachsene sich von der Geschichte und den aufwendig kostümierten Darstellern verzaubern lassen. Auf der Bühne werden seit 1962 ausschließlich Märchen aufgeführt.

Dramen, Komödien und Dokumentarfilme - beim Werftkino am Uerdinger Rheinufer in Krefeld dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Die Besucher können es sich auf Liege- und Regiestühlen gemütlich machen, wie die Stadt mitteilte. Im Kinderkino stehen nachmittags unter anderem "Paddington in Peru" und "Die Schule der magischen Tiere 3" auf dem Programm.

Und zu guter Letzt spielt im Kreis Euskirchen auf der Open-Air-Bühne im Gutshof der Burg Satzveydas Theater Tintenfass an mehreren Wochenenden das Stück "Die Legende des Wasserdrachen". Umrahmt von der Kulisse, der mittelalterlichen Wasserburg sind kleine und große Besucher live dabei, wenn die wilde Jagd auf ein mysteriöses Drachen-Ei beginnt.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa