Auto, Bahn oder Flugzeug: NRW wird am Wochenende von erster Ferienreisewelle überrollt

Düsseldorf/NRW - Die Sommerferien in NRW beginnen in diesem Jahr besonders früh und das auch noch mitten in der Woche. Der Termin hat für Familien, die gleich in den ersten Wochen verreisen, allerdings auch Vorteile.

An den Bahnhöfen könnte es von Freitag bis Sonntag voll werden. © Monika Skolimowska/dpa

Ob mit Auto, Bahn oder Flugzeug: Der Höhepunkt der ersten Ferienreisewelle in Nordrhein-Westfalen wird von Experten und Unternehmen für das kommende Wochenende erwartet. Die Schulferien beginnen im bevölkerungsreichsten Bundesland in diesem Jahr zwar bereits am Donnerstag und zahlreiche Familien werden dann gleich in ihren langersehnten Urlaub starten. Die höchsten Reisezahlen werden allerdings für die Tage Freitag bis Sonntag prognostiziert.

Als Vorteil der besonders frühen Ferientermine in NRW kann gesehen werden, dass in den anderen Bundesländern zu dem Zeitpunkt noch Schulunterricht stattfindet und dort die große Reisewelle in die Sommerferien noch gar nicht begonnen hat. Somit werden in den kommenden Tagen nicht mehrere Reisewellen aus unterschiedlichen Bundesländern aufeinandertreffen.

Mit vielen Staus auf den Autobahnen in NRW müssen Autofahrer laut ADAC am Freitagnachmittag von 14 und 19 Uhr rechnen.

"Wir erwarten dann die erste richtige Reisewelle", sagte ein Sprecher des ADAC Nordrhein. Aber auch schon am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 18 Uhr nach der Zeugnisausgabe in den Schulen werde es sicherlich voll werden. Das Problem besonders an diesen beiden Nachmittagen sei, dass dann sowohl der Berufsverkehr als auch der Reiseverkehr rollen würden.