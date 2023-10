Belästigung einer Seniorin: Polizei untersucht Mann und findet fünfstelligen Falschgeld-Betrag!

Essen - Große Mengen Falschgeld hat die Polizei bei einem 27-Jährigen gefunden, der zuvor am gestrigen Sonntag im Bahnhof in Essen eine Seniorin (77) belästigt haben soll.

Eine Seniorin (77) machte die Polizei in Essen am vergangenen Sonntag auf einen verdächtigen Mann (27) aufmerksam, der ihr nachstellte. Dabei fanden die Beamten eine große Menge Falschgeld. © Peter Kneffel/dpa

Er habe 89 gefälschte 200-Euro-Banknoten dabei gehabt, teilte die Polizei am heutigen Montag mit.

Eine 77-Jährige hatte sich Hilfe suchend an die Polizei gewandt, weil der Mann sie gegen 16.45 Uhr angesprochen hatte und ihr gefolgt war, obwohl sie ihn abgewiesen hatte. Der Mann soll sie bereits im Vorfeld in einem Discounter belästigt und der Frau anschließend nachgestellt haben.

Wie die Polizei weiter über den Vorfall von Sonntag mitteilte, war er daraufhin nach gefährlichen Gegenständen durchsucht worden. Dabei stießen die Beamten auf satte 17.800 Euro Falschgeld.

Der 77-Jährige gab an, das Geld sei ihm am Tag zuvor von einem Unbekannten in der U-Bahn übergeben worden. Ein Atem-Alkoholtest ergab, dass der Mann mit einem Promille unterwegs war.