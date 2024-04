Brücke in Bonn trägt ab sofort Namen dieses deutsche Politikers

Sein Herz schlug stets für Bonn. So hat Bonns Oberbürgermeisterin Dörner den 2016 verstorbenen Ex-Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) beschrieben. © Christoph Soeder/dpa

Bei einer Feierstunde wurde das Brückenschild mit Westerwelles Namen - Guido-Westerwelle-Brücke - eingeweiht. Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner (48, Grüne) würdigte den in Bonn aufgewachsenen Westerwelle als Verbündeten der Stadt.

"Mit Guido Westerwelle hat immer auch ein Stück ,Bönnsches Hätz‘ in der Bundesregierung geschlagen“, so die Oberbürgermeisterin in ihrer Ansprache. Als Beispiele nannte sie sein Engagement um das World Conference Center Bonn und um den Ausbau des UN Campus.

Unter den 30 geladenen Gästen war auch Westerwelles Ehemann, der Kölner Sport- und Eventmanager Michael Mronz (57).

Westerwelle war von 2009 bis 2013 Bundesaußenminister und von Oktober 2009 bis Mai 2011 Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland.