Er erschoss Gastwirt auf offener Straße: 52-Jähriger muss vor Gericht!

In der Nacht zum 29. April soll der 52-Jährige mehrfach auf den Gastwirt geschossen und ihn somit getötet haben. © David Young/dpa

Der Mann war in der Nacht zum 29. April vor einem Lokal in Düsseldorf festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt worden.

Er wird bis heute beschuldigt, auf offener Straße auf einen 38-Jährigen geschossen zu haben. Zuvor sollen beide Männer in der Gaststätte des Opfers in einen Streit verwickelt gewesen sein.

Für den 38-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.