26.04.2023 11:02 Duisburger Fitnessstudio-Attacke: Ermittler prüfen neue Spur

Ermittler prüfen, ob die Attacke in einem Fitnessstudio in Duisburg mit einer Straftat am Ostersonntag zusammenhängt.

Duisburg - Nach der Messerattacke in einem Duisburger Fitnessstudio vor über einer Woche verfolgen die Ermittler nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine neue Spur. Die Spurensicherung untersucht den Tatort in einem Duisburger Fitnessstudio. © Christoph Reichwein/dpa Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zwischen dem blutigen Angriff auf die Freizeitsportler und einer anderen Straftat in der Duisburger Altstadt, bei der in der Nacht zum Ostersonntag ein 35-jähriger Partygast erstochen worden war. Eine Verbindung zwischen den beiden Straftaten werde aktuell geprüft, hieß es am Mittwoch aus Ermittlerkreisen. Der "Spiegel" hatte berichtet, dass in der Blutlache des getöteten 35-Jährigen ein Schuhabdruck gefunden worden sei, der zu einem Schuh des 26-jährigen Verdächtigen der Fitnessstudio-Attacke passen könnte. Ein DNA-Abgleich soll jetzt klären, ob an dem Schuh Blut des 35-jährigen Opfers ist. Bei der Attacke auf das Fitnessstudio vor gut einer Woche waren vier Menschen schwer, einer davon lebensgefährlich verletzt worden. 26-Jähriger in U-Haft Der 26-jährige Verdächtige war in der Nacht zum Sonntag in seiner Duisburger Wohnung in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa