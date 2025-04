Elf Abgeordnete kandidieren bei Kommunalwahl für Spitzenamt - AfD außen vor

Düsseldorf - Mindestens elf Landtagsabgeordnete wollen bei der Kommunalwahl am 14. September für ein Spitzenamt kandidieren - also als Bürgermeister, Oberbürgermeister oder Landrat.

Der nordrhein-westfälische Landtag befindet sich im Zentrum von Düsseldorf direkt am Rheinufer. © Marius Becker/dpa

Das hat eine dpa-Umfrage in den Fraktionen ergeben. Demnach wurden aus der CDU-Fraktion bisher vier Kandidaten aufgestellt.

Guido Déus will OB in Bonn werden, Ralf Nolten (60) Landrat in Düren. Heinrich Frieling tritt als Landratskandidat im Kreis Soest an, Ralf Schwarzkopf (56) im Märkischen Kreis.

Bei der SPD will der Abgeordnete Josef Neumann (64) Oberbürgermeister in Solingen werden, Sven Wolf (49) OB in Remscheid. Alexander Baer (50) tritt als Bürgermeisterkandidat in Lemgo an, Hartmut Ganzke in Unna.

Landtagsvizepräsidentin Berivan Aymaz (52) von den Grünen will Henriette Reker (68) als Oberbürgermeisterin in Köln beerben, der Grünen-Abgeordnete Jan Matzoll (39) ist Bürgermeisterkandidat in Recklinghausen.

Bei der FDP-Landtagsfraktion ist bisher nur Marcel Hafke (43) als OB-Kandidat in Wuppertal im Rennen, bei der AfD will aktuell niemand vom Landtag in die Kommunalpolitik wechseln.