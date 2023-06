Extreme Hitze in NRW: Gibt es bald die "Siesta" am Mittag und gratis Sonnencreme?

Düsseldorf - Die "Siesta" am Mittag und kostenfreie Sonnencreme-Spender könnten aus Sicht der SPD-Opposition auch in Nordrhein-Westfalen eine pragmatische Antwort auf zunehmende Hitze sein.

Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Todesfälle durch Hautkrebs bundesweit um 55 Prozent im Vergleich zu 2021 gestiegen. © Rebecca Krizak/dpa

Die Sonnencreme-Spender könnten etwa in öffentlichen Badeanstalten, an Seen oder Schulen für den nötigen UV-Schutz sorgen, schlug die Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lisa-Kristin Kapteinat (34), am Mittwoch in Düsseldorf vor.

"Die Niederlande machen es vor: Alte Desinfektionsspender aus den Corona-Jahren wurden zu Sonnencreme-Spendern umfunktioniert", erklärte Kapteinat.

So müssten nicht einmal neue Spender angeschafft werden, und jeder habe Zugang zu Sonnenschutz. Gleichzeitig könnten Arbeitszeiten, wie in Südeuropa, in die frühen Morgen- und späteren Abendstunden verlagert werden.

Der Klimawandel gehe mit zunehmenden Gesundheitsgefahren einher, betonte die SPD-Politikerin. Von bundesweit rund 4500 Hitzetoten, die das Robert Koch-Institut für das vergangene Jahr gemeldet hatte, sei der Westen mit etwa 2000 Fällen am stärksten betroffen gewesen.

Gleichzeitig sei laut Statistischem Bundesamt die Zahl der Todesfälle durch Hautkrebs bundesweit um 55 Prozent im Vergleich zu 2021 gestiegen.