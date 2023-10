Ferien-Ende in NRW: Viel los an Flughäfen, entspannte Lage auf Autobahnen

Am Flughafen Düsseldorf zum Beispiel blickte ein dpa-Fotograf bei der Ankunft überwiegend in entspannt wirkende Gesichter. Schließlich erwartete die Urlauber zum Ende der Herbstferien Sonnenschein. Das Passagieraufkommen erschien wie von offizieller Seite erwartet normal.

Am Samstagnachmittag lag das Stauaufkommen in NRW in der Spitze bei rund 50 Kilometern. © Daniel Bockwoldt/dpa

Sehr entspannt stellte sich auch die Lage auf Nordrhein-Westfalens Autobahnen dar: Am frühen Samstagnachmittag lag das Stauaufkommen in NRW in der Spitze bei insgesamt rund 50 Kilometern.

Engpässe gab es vor allem an der Großbaustelle auf der A3 am Kreuz Duisburg-Kaiserberg und an der Sperrung der A45 bei Lüdenscheid. Zudem war die A3 zwischen Neustadt/Wied und Bad Honnef nach einem Unfall gesperrt. Der ADAC-Nordrhein hatte laut einer Auswertung allein zum Ferienstart am Freitag, 29. September, 642 Staus mit einer Länge von insgesamt 1408 Kilometern gezählt.

Die Deutsche Bahn empfahl Bahnreisenden angesichts des zu erwartenden regen Rückreiseverkehrs in Nordrhein-Westfalen, Sitzplätze zu reservieren sowie Auslastungs-Anzeigen und Hinweise zu Bahnbaustellen zu beachten.

Erstmeldung vom 14. Oktober: 7.56 Uhr; zuletzt aktualisiert: 15.40 Uhr