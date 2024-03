Ferienstart in NRW: Reisende brauchen viel Geduld - Verzögerungen bei Auto, Flugzeug und Bahn

Düsseldorf - Für knapp 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen beginnen mit Schulschluss am Freitag die Osterferien. Damit startet für viele Menschen auch die Urlaubssaison.

Im Ruhrgebiet müssen sich Autofahrer zudem ab dem Abend (22.00 Uhr) auf eine weiträumigere Umleitung an der A42 einstellen. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes wird die A42 ab Oberhausen-Zentrum in Richtung Dortmund bis 28. März um 12.00 Uhr gesperrt.

Das größte Staupotenzial sieht der ADAC unter anderem auf der A1 in Richtung Bremen und Hamburg, auf der A2 in Richtung Hannover und auf der A3 sowohl in Richtung Niederlande als auch in Richtung Süden.

Der Flughafen Düsseldorf rechnet allein am ersten Ferienwochenende mit etwa 165.000 Passagieren. © Roberto Pfeil/dpa

Auch an den Flughäfen in NRW dürfte zum Ferienstart viel los sein. Der größte Airport in NRW, der Flughafen Düsseldorf, erwartet eigenen Angaben zufolge allein am ersten Ferienwochenende 165.000 Passagiere. 77.000 Menschen sollen es im selben Zeitraum am Flughafen Köln/Bonn werden.

Der Start in die Ferien mit der Bahn in Nordrhein-Westfalen wird hingegen schwierig, denn die Bahn sperrt wegen Bauarbeiten ab dem Abend (21.00 Uhr) wichtige Strecken rund um Duisburg.

Neben zahlreichen Nahverkehrszügen zwischen Rheinland und Ruhrgebiet trifft das auch den Fernverkehr. In Duisburg, Oberhausen, Mülheim und Düsseldorf-Flughafen hält während der Sperrung bis zum 8. April so gut wie kein Fernzug.

Auch in Köln, Düsseldorf Hauptbahnhof, Essen und Dortmund haben die Bauarbeiten Auswirkungen für ICE-Verbindungen.