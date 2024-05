Für mehr Sicherheit: Kirmes in NRW setzt jetzt auf diese Maßnahme!

Mönchengladbach - Auf der Rheydter Frühkirmes in Mönchengladbach die am heutigen Freitag beginnt, hat es in den vergangenen Jahren immer wieder zum Teil auch schwerere Straftaten gegeben. Die Polizei will deswegen jetzt mit einer zusätzlichen Videoüberwachung brenzlige Situationen schneller entschärfen.