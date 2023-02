Gasliefermengen aus Belgien: NRW-Chef Wüst fordert Klarheit von Kanzler Scholz

"Und es geht um ein dauerhaftes Plus an Versorgungssicherheit auf deutscher Seite - nicht nur kurz- und mittelfristig mit Gas, sondern perspektivisch auch mit Wasserstoff."

"Es geht um Planungssicherheit für unsere belgischen Nachbarn - auch im Hinblick auf notwendige Investitionen in das Pipelinesystem", erklärte der CDU-Politiker.

"Belgien wartet seit Monaten auf eine langfristige Abnahmegarantie des Bundes für die erhöhten Gasliefermengen nach Deutschland", sagte Wüst am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf .

Bildmontage: Yves Herman/Reuters Pool via AP/dpa, David Young/dpa

Bundeskanzler Scholz und der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo (47) nehmen an diesem Dienstag am deutsch-belgischen Energietreffen im belgischen Seebrügge an der Nordsee teil.

Themen sind nach Angaben der Bundesregierung die Gasversorgungssicherheit, die Energiequelle Wasserstoff sowie die grenzüberschreitende Strominfrastruktur und der Ausbau erneuerbarer Energien.