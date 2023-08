13-Jähriger sticht Mitschüler (12) nieder - Verdächtiger vernommen

Ein Streit unter Kindern eskalierte. Die Polizei ermittelt gegen einen strafunmündigen 13-Jährigen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Es müssen schlimme Szenen gewesen sein, die sich da am Mittwochnachmittag am Prozessionsweg in Harsewinkel (25.000 Einwohner) abgespielt haben. Zwei Jungs gerieten auf dem Weg von der Schule in Streit.

Dann zückte der ein Jahr Ältere ein Messer und stach zu. Der 12-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Offenbar wurde der Schüler von einem einzigen gezielten Messerstich niedergestochen. Der 12-Jährige wurde zwar schwerverletzt, befindet sich nach Polizeiangaben aber nicht in Lebensgefahr.