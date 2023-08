Streit zwischen Schülern eskaliert: 13-Jähriger sticht auf 12-Jährigen ein - Lebensgefahr?

Harsewinkel - Polizei-Großeinsatz in Harsewinkel (Kreis Gütersloh): Am heutigen Mittwochnachmittag eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern. Dabei wurde ein Junge möglicherweise lebensbedrohlich verletzt.

Vor Ort trafen die Beamten den schwer verletzten 12-Jährigen an. Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurde er in eine Bielefelder Klinik eingeliefert. Ersten Informationen zufolge könnte die Stichverletzung für den 12-Jährigen lebensgefährlich sein.

Wie die Polizei Gütersloh in einer Pressemitteilung berichtete, waren ein Zwölfjähriger und ein 13-Jähriger gegen 13.20 Uhr im Bereich Tecklenburger Weg und Prozessionsweg – vermutlich wegen einer Uhr – in Streit geraten. Dabei habe der Ältere plötzlich ein Messer gezückt.

Bereits am heutigen Mittwochmorgen ereignete sich eine Messerattacke unter Schülern in Deutschland: In einer Grundschule im sächsischen Bischofswerda wurde ein achtjähriger Junge gegen 9.40 Uhr von einem 16-Jährigen mit einem Messer schwer an Kopf und Hals verletzt. Sein Zustand sei derzeit stabil.

Der Täter zündete sich kurz nach der Tat selbst an, die Einsatzkräfte konnten die Flammen jedoch löschen. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.