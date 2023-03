Heftige Explosion in Wohnhaus: Vier Personen schweben in Lebensgefahr, darunter ein Säugling!

Eschweiler - Bei einer Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Neustraße in Eschweiler bei Aachen sind am Donnerstagabend 14 Menschen verletzt worden. Weitere 18 Anwohner mussten evakuiert werden.

Durch die Wucht der Detonation gingen in 50 Metern Umkreis sämtliche Fensterscheiben zu Bruch. Auch Geschäfte gegenüber des Hauses, aus der die Detonationswelle kam, lagen in Trümmern.

Vier Menschen schweben nach der schweren Detonation in Lebensgefahr. Darunter seien ein zwei Monate altes Baby und dessen Mutter, sagte Axel Johnen, Leiter der Feuerwehr Eschweiler, am Freitagmittag.

Durch die Druckwelle wurden sogar Kleidungsstücke aus einem Bekleidungsgeschäft im Erdgeschoss auf die Straße geschleudert. © Federico Gambarini/dpa

Die Explosion war am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr gemeldet worden. Auch angrenzende Häuser wurden durch ihre Wucht schwer beschädigt. Das Unglückshaus sei teils einsturzgefährdet. Bis dahin dürfen die Bewohner nicht zurück in ihre Wohnungen. In der Nacht hatte sich die Stadtverwaltung um 18 Nachbarn gekümmert.

Sie hätten ihre Häuser verlassen müssen, weil beispielsweise Schlafzimmerfenster durch die Druckwelle zerstört worden waren, sagte ein Stadtsprecher am Freitag. Sie seien in einem Pfarrsaal in der Nähe durch Mitarbeiter des Sozialamts betreut worden. Später seien sie bei Bekannten und Verwandten untergekommen. Bis zum Morgen hätten sie noch nicht wieder in ihre Häuser zurückkehren können.

"Es war noch kein Statiker in den Häusern", sagte ein Feuerwehrsprecher. Eschweilers Feuerwehr hatte Großalarm ausgelöst und Brandwehren aus den Nachbarstädten zur Verstärkung angefordert.

"Das war ein sehr großer Einsatz", sagte ein Polizeisprecher.