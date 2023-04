Im Zeitraum von fünf Jahren: Alle Hochschulen in NRW von Cyber-Attacke betroffen

Düsseldorf - Sämtliche Hochschulen Nordrhein-Westfalens sind in den vergangenen fünf Jahren, in unterschiedlichem Ausmaß, von Cyber-Attacken heimgesucht worden.

Hochschulen mit technischer Ausrichtung standen in NRW stärker im Fokus von Cyber-Angriffen als etwa Kunst- und Musikhochschulen. (Symbolbild) © Helmut Fohringer/APA/dpa

Das geht aus einer Antwort von NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes (45, CDU) auf eine Anfrage aus der SPD-Landtagsfraktion hervor.

Hochschulen mit technischer Ausrichtung standen demnach stärker im Fokus von Angriffen als etwa Kunst- und Musikhochschulen.

Die meisten Attacken seien dank des sensibilisierten Personals folgenlos geblieben, berichtete die Ministerin.

An acht Hochschulen habe es jedoch erfolgreiche Cyber-Angriffe mit Schäden gegeben: an der Ruhr-Universität Bochum, der Hochschule Ruhr-West, der Uni Köln, an der Heinrich-Heine-Universität sowie der Kunstakademie Düsseldorf, an der Bergischen Universität Wuppertal.