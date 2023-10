Jugendgruppen aus NRW zu Besuch in Israel: Jetzt gibt es gute Nachrichten!

Die Lufthansa hatte Flüge von und nach Israel zwischenzeitlich ausgesetzt. © Sven Hoppe/dpa

Die Jugendlichen seien gut bei ihren Eltern angekommen, sagte am Mittwoch etwa eine Sprecherin der Bildungsorganisation Auslandsgesellschaft, die einen Austausch von 13 Dortmunder Jugendlichen und zwei Betreuerinnen nach Tel Aviv organisiert hatte.

Die Gruppe war demnach mit einem Stopp in Antalya nach Deutschland geflogen und am Mittwoch gelandet.

Auch zwei Essener Jugendgruppen sind wieder in Deutschland. Eine zehnköpfige Gruppe, die über den Stadtverband Essen in Tel Aviv war, landete laut einer Sprecherin der Stadt in der Nacht zum Mittwoch in Köln.

Auch diese Gruppe war über die Türkei aus Israel ausgereist. Eine 13-köpfige Gruppe der Evangelischen Jugend Essen war bereits zuvor über Zypern nach Deutschland zurückgekehrt.