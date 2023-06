Junge Familie aus NRW steht nach verheerendem Wohnungsbrand vor dem Nichts: Spendenaufruf gestartet

Haan – Das Leben von Tim, seiner Partnerin Nadine und ihren zwei Töchtern Lara und Josi änderte sich am vergangenen Samstag schlagartig, als ihre Wohnung plötzlich lichterloh in Flammen stand. Nun ist die Familie auf Spenden angewiesen und teilt die herzzerreißende Geschichte.

Tim, Nadine und ihre beiden Töchter brauchen dringend finanzielle Unterstützung. © gofundme

Am vergangenen Samstag war es sommerlich warm und die Sonne schien den ganzen Tag vom Himmel. Für viele Familien ein Grund, um das Freibad oder den Badesee aufzusuchen.

Auch Tim, Nadine und Lara suchten Zuflucht an einem Badesee in der Nähe ihrer Heimatstadt Haan, einer kleinen Stadt zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach. Tochter Josi war währenddessen allein in der Wohnung geblieben und wartete auf ihre Eltern, als sie gegen 17.30 Uhr plötzlich aus der sonst so sicheren Wohnung fliehen musste.

Auf dem Balkon war es durch einen "unglücklichen Zufall" zu einem Brand gekommen, Josi konnte nur noch aus der Wohnung flüchten und musste mitansehen, wie die Flammen auch auf ihr Hab und Gut innerhalb der Wohnung übergriffen.

Sie sei noch immer sehr erschüttert, wie die Familie wissen lässt. Zu Beginn der Woche wurde eine "GoFundMe"-Spendenaktion ins Leben gerufen, um den vom Schicksal getroffenen Opfern unter die Arme zu greifen.

Denn das Fatale: Zum Zeitpunkt des Brandes verfügte die Familie nicht über eine Hausratversicherung. Ohne finanzielle Hilfe ist ein Wiederaufbau des Lebens nicht möglich.