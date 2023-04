Kölner Dom und andere Wahrzeichen in NRW sollen bald wieder leuchten

Köln – Um Energie zu sparen, haben viele Städte in den vergangenen Monaten auf eine Beleuchtung repräsentativer Gebäude verzichtet. Mit dem Auslaufen der Bundesverordnung knipsen einige Kommunen die Lichter wieder an - andere aber nicht.

Der Kölner Dom wird pünktlich zu Ostern in den Abendstunden wieder leuchten. © Henning Kaiser/dpa

Nach Monaten der Dunkelheit sollen die Wahrzeichen mehrerer nordrhein-westfälischer Städte bald wieder leuchten. Grund ist das Auslaufen der Energiesparverordnung am 15. April.

Von da an sollen zum Beispiel in Aachen das Rathaus und andere öffentliche Gebäude sowie Denkmäler und Brunnen abends wieder angestrahlt werden.

In Bielefeld soll nach Angaben einer Sprecherin die Beleuchtung an historischen Bauten wie der Sparrenburg, der Ravensberger Spinnerei und dem Alten Rathaus wieder in Betrieb gehen. Der Kölner Dom soll bereits an Ostern wieder leuchten.

In Dortmund würden unter anderem die Innenstadt-Kirchen wie die Propsteikirche und St. Reinoldi, der Florianturm im Westfalenpark, die Fassade des Dortmunder U und das Stadthaus wieder beleuchtet, teilte ein Sprecher mit. Dadurch solle auch die Aufenthaltsqualität in der Stadt steigen.

"Auch das durch die Maßnahme punktuell eingeschränkte subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger*innen kann durch die Wiedereinschaltung gestärkt werden", hieß es.