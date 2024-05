16.05.2024 14:56 Nach Problemen mit Briefwahl-Beantragung in NRW: QR-Codes funktionieren wieder

In mehreren Kommunen in Nordrhein-Westfalen hat die Online-Beantragung der Briefwahlunterlagen für die Europawahl am 9. Juni zu Problemen geführt.

Düsseldorf - In mehreren Kommunen in Nordrhein-Westfalen hat die Online-Beantragung der Briefwahlunterlagen für die Europawahl am 9. Juni zu Problemen geführt. Wegen Problemen mit QR-Codes konnten Stimmberechtigte in mehreren NRW-Kommunen zeitweise keine Briefwahl beantragen. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa Der QR-Code auf der amtlichen Wahlbenachrichtigung funktionierte zeitweise nicht. Betroffen waren QR-Codes in Mönchengladbach, Düsseldorf und im Rhein-Kreis Neuss, wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte. Die Störung habe nur etwa einen Tag gedauert und sei zwischenzeitlich behoben worden. Nordrhein-Westfalen Sterbebegleitung-Seminar als Bildungsurlaub: VHS und Hospiz machen's möglich In NRW sind mehr als 13,8 Millionen Menschen bei der Europawahl stimmberechtigt. Dazu gehören auch rund 305.000 Erstwähler unter 18 Jahren. Verzögerungen bei der Verschickung der Wahlbenachrichtigungen seien der Landeswahlleiterin bislang nicht berichtet worden, hieß es weiter.

Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa