Messergewalt wird zu einem Problem: Polizeikontrollen am Samstagabend in NRW-Partyzonen

Düsseldorf/NRW – Die Polizei hat am Samstagabend auf den Partymeilen mehrerer Großstädte in Nordrhein-Westfalen Schwerpunktkontrollen gestartet.

Viele Partygäste wurden zu Beginn des Abends kontrolliert. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Dabei ging es darum, verbotene Gegenstände - vor allem Messer - aufzufinden und sicherzustellen. Eine Aktion mit rund 200 Kräften lief in Dortmund im Hauptbahnhof an oder auch in Düsseldorf, wo rund 250 Beamte laut NRW-Innenministerium unter anderem in der gesamten Altstadt und an der Rheinuferpromenade tätig werden sollten.

In Köln waren mehr als 300 Beamte im Einsatz, die auf den Ringen und am Aachener Weiher in der Innenstadt kontrollieren wollten. Zudem waren Aktionen in Münster, Bonn und Aachen geplant, wie ein Sprecher des Ministeriums mitteilte. Zum Teil handele es sich bei den Einsatzorten um Waffenverbotszonen - so in Düsseldorf und Köln.

Innenminister Herbert Reul (70, CDU) betonte: "Messer gehören in die Küche, nicht auf die Partymeile. Zu viele Vorfälle an den Wochenenden auf den bekannten Feierzonen zeichnen jedoch ein anderes Bild."

Die Polizei "zeige mit dieser ersten Kontrollnacht gegen Messergewalt deutlich die Grenzen des Erlaubten auf".