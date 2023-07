Mord, Vergewaltigung, Missbrauch: Spielplätze in NRW werden zunehmend zu Tatorten!

Düsseldorf - Die Zahl der Straftaten auf Kinderspielplätzen ist in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Allein zwischen 2018 und 2022 hat die Kriminalpolizei in NRW insgesamt fast 13.500 Delikte mit der "Tatörtlichkeit Spielplatz" erfasst.