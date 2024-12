Nach Attacken auf Kräfte: So bereiten sich Polizei und Feuerwehr auf Silvesternacht vor

Statt friedlicher Böllerei gab es beim Jahreswechsel zuletzt vermehrt Angriffe auf Polizei und Feuerwehr, auch in NRW.

Von Marc Herwig Düsseldorf - Mit Böllerverbotszonen und starker Polizeipräsenz wollen die Behörden in Nordrhein-Westfalen für einen friedlichen Jahreswechsel sorgen. Die Einsatzkräfte bereiten sich vor allem in den Städten auf einen Großeinsatz vor.

Statt friedlicher Böllerei gab es beim Jahreswechsel zuletzt vermehrt Angriffe auf Polizei und Feuerwehr in NRW. © Christoph Reichwein/dpa Zum Wechsel ins Jahr 2025 werde noch einmal deutlich mehr Personal eingesetzt als an einem normalen Wochenende, erklärte eine Sprecherin der Polizei Duisburg. Besonders im Fokus sind Busse und Straßenbahnen, die zuletzt etwa an Halloween in Duisburg Ziel von Böllerwürfen geworden waren. Auch in Solingen, wo es beim vergangenen Jahreswechsel massive Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und gewaltbereiten Gruppen gab, bereitet sich die Polizei besonders gründlich vor. Im vergangenen Jahr waren dort Müllcontainer und Matratzen in Brand gesteckt worden - als die Feuerwehrleute anrückten, wurden auch sie mit Feuerwerk angegriffen. 21 Beamte waren vor einem Jahr in der Silvesternacht in NRW im Einsatz verletzt worden. Die Eigensicherung der Einsatzkräfte stehe deshalb stark im Fokus, berichtete ein Sprecher des Innenministeriums. "Die Kreispolizeibehörden bereiten sich intensiv auf den bevorstehenden Einsatz vor." Für größere Lagen stehe die Bereitschaftspolizei bereit. "Bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und insbesondere bei Straftaten werden die Einsatzkräfte konsequent einschreiten", betonte der Sprecher.

Große Böllerverbotszonen in Köln und Düsseldorf

Auch in diesem Jahr setzen Köln und Düsseldorf auf Böllerverbotszonen in den Innenstädten. © Martin Gerten/dpa In Köln setzt die Stadt zum zweiten Mal auf eine große Zone in der Innenstadt, in der nicht geböllert werden darf. Es gehe darum, die Belastung der Anwohner durch Lärm und Müll gering zu halten - vor allem aber auch um den Schutz von Polizisten und Rettungskräften, teilte die Stadt mit. Die Erfahrungen im vergangenen Jahr seien durchweg positiv gewesen. "Die Feuerwehr verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr in der Altstadt deutlich weniger Rettungseinsätze." Auch Düsseldorf macht die Altstadt und Teile des Rheinufers erneut zur böllerfreien Zone. In der Altstadt mit ihren engen Gassen seien durch Böller und Raketen früher immer wieder Menschen verletzt worden, teilte die Stadt mit. Durch das seit einigen Jahren geltende Böllerverbot seien solche Einsätze deutlich weniger geworden - ebenso wie gezielte Angriffe mit Feuerwerk auf Einsatzkräfte.

Einige Städte halten nichts von örtlichen Verboten