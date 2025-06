19.06.2025 21:11 Nächste Baustelle auf der A4: Diese Auffahrt ist Wochenlang dicht

Autofahrer müssen demnächst einen Umweg in Kauf nehmen: Die Auffahrt an der A4 bei Frankenforst in Richtung Olpe wird ab Dienstag (24. Juni) geschlossen.

Von Alina Eultgem

Bergisch Gladbach - Autofahrer aus Bergisch Gladbach müssen demnächst einen Umweg in Kauf nehmen: Die Auffahrt an der A4 bei Frankenforst in Richtung Olpe wird ab Dienstag (24. Juni) geschlossen. Alles in Kürze Auffahrt A4 bei Frankenforst geschlossen

Sperrung ab 24. Juni für Wochen

Umleitung über Refrath ausgeschildert

Nur Richtung Olpe betroffen

Sperrung bis 31. Juli Mehr anzeigen Die Auffahrt an der A4 bei Frankenforst in Richtung Olpe wird ab Dienstag (24. Juni) geschlossen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa Grund für die Sperrung sind Arbeiten an einem Bauwerk direkt an der Auffahrt, wie die Autobahn GmbH Rheinland mitteilte. Wer also normalerweise hier auf die A4 Richtung Olpe fährt, muss auf die nächste Auffahrt bei Refrath ausweichen. Keine Sorge: Die Umleitung ist mit einem roten Punkt ausgeschildert, damit sich niemand verfährt. Die Sperrung betrifft ausschließlich die Auffahrt in Richtung Olpe und wird voraussichtlich bis Donnerstag, den 31. Juli, andauern. Wer auf der A4 durchfahren will, ist nicht von der Sperrung betroffen.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa