Nach Pro-Palästina-Demo: Noch eine Kundgebung in Köln

Köln - Hunderte Menschen werden am heutigen Sonntag (12.30 Uhr) zu einer jüdisch-palästinensischen Friedensdemonstration in Köln erwartet.

Bei einer jüdisch-palästinensischen Friedensdemonstration am heutigen Sonntag wird man wohl nicht nur Israel-Flaggen sehen. © Christoph Reichwein/dpa

Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Solidarität mit allen Menschen, die vom Israel-Palästina-Krieg betroffen sind". Laut Polizei haben die Veranstalter 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.

Organisiert wird die Demonstration von der noch jungen Gruppe "Jews and Palestinians for Peace". Die beiden Organisatorinnen Kristina Bublevskaya und Zeynep Karaosman haben selbst jüdische beziehungsweise palästinensische Wurzeln.

Bublevskaya sagte in einem WDR-5-Interview in der vergangenen Woche, sie hätten festgestellt, dass trotz verschiedener Realitäten und Hintergründen ihre Gefühle sehr ähnlich seien. In der Gesellschaft werde nicht gesehen und gehört, "dass wir beide leiden können, dass wir beide Schmerz empfinden, traurig sind, Wut empfinden und irgendwie gleichzeitig nicht wirklich trauern können, weil das nicht erlaubt wird, weil wir uns immer rechtfertigen müssen".

Karaosman sagte, das erste Ziel sei, den Diskurs in Deutschland zu verändern. Sie betonte aber auch: "Wir sind nicht neutral. Wir haben eine Position." Beide seien auf der Seite der betroffenen Zivilistinnen und Zivilisten.