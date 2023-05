Nach schwerer Explosion in Wohnhaus: 800 Menschen kommen zu Mahnwache in Ratingen

Kerzen erinnern an die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, die bei dem Einsatz schwer verletzt wurden. © Roberto Pfeil/dpa

Nach der schweren Explosion in Ratingen bei Düsseldorf haben dort mehr als 800 Menschen an einer Solidaritätskundgebung für die verletzten Einsatzkräfte teilgenommen. Das sagte ein Polizeisprecher in Mettmann am Sonntag. Zahlreiche Kerzen wurden aufgestellt. Zu der Kundgebung und Mahnwache auf dem Marktplatz am Samstag hatte eine Ratinger Bürgerin aufgerufen.

Alle lebensgefährlich Verletzten überlebten auch die dritte Nacht nach dem mutmaßlichen Mordanschlag, berichtete ein Polizeisprecher in Düsseldorf am Sonntag auf Anfrage.

Ob es sich bei der toten Frau, die in der Wohnung des Verdächtigen entdeckt wurde, um die 91-jährige Mutter des 57-jährigen Verdächtigen handelt, sei weiterhin nicht abschließend geklärt. Die Frau war bereits mehrere Wochen tot, den Einsatzkräften war starker Verwesungsgeruch aufgefallen.

Unterdessen kündigte die SPD-Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag an, wegen des Falls eine Sondersitzung des Innenausschusses zu beantragen. So will deren innenpolitische Sprecherin Christina Kampmann wissen, ob die Einsatzkräfte, die am Donnerstag zu einer "hilflosen Person" gerufen wurden, darüber informiert wurden, dass dort ein Gewalttäter wohnt, gegen den ein Haftbefehl vorlag.

Wie am Freitag bekannt wurde, hatte ein Polizist die Wohnung wenige Tage zuvor wegen des Haftbefehls aufsucht. Der Ratinger hatte eine Geldstrafe wegen Körperverletzungsdelikten nicht bezahlt und sollte deswegen eine Haftstrafe antreten. Weil niemand öffnete, war der Beamte wieder gegangen.