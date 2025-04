Neue Zahlen veröffentlicht: Weniger Gewalttaten an NRW-Schulen erfasst

Mit 4521 entsprechenden Delikten gab es im vergangenen Jahr in NRW laut "Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS)" 287 Fälle weniger als noch 2023. Das hat das NRW-Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Düsseldorf mitgeteilt.

Die im März vorgestellte PKS 2024 für NRW hatte - unabhängig vom Tatort Schule - bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung steigende Zahlen von Verdächtigen bei Kindern (plus 8,5 Prozent) und Jugendlichen (plus 2,1 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr ausgewiesen.

"An unseren Kindern sehen wir häufig, was an verschiedenen Stellen in unserer Gesellschaft nicht funktioniert", ordnet NRW-Innenminister Herbert Reul (72, CDU) die Problematik ein. Das Wertesystem habe sich verschoben: "Heute ist es eher ok, Regeln zu brechen und Straftaten zu begehen als noch vor zehn Jahren."