NRW im Ausnahmezustand: Streikende gehen heute wieder Tausendfach auf die Straße

Düsseldorf - Am zweiten Tag in Folge fahren in etlichen Großstädten in NRW keine Busse und Bahnen. Hinzu kommen Warnstreiks in vielen anderen Bereichen, etwa in Kitas. ver.di geht von Zehntausenden Streikenden am Dienstag aus. Wie es weitergeht, sagt Gewerkschaftschef Werneke.

Unter anderem streiken in Köln die Verkehrsbetriebe seit Montagmorgen. © Henning Kaiser/dpa

Knapp eine Woche vor der dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi die Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen am Dienstag deutlich ausgeweitet. Am Morgen blieben in vielen NRW-Städten - teils den zweiten Tag in Folge - die Straßenbahnen und die meisten Busse in den Depots.

Verdi hat für Dienstag vielerorts weitere Beschäftigte etwa in Verwaltungen, kommunalen Betrieben, kommunalen Kitas, Jobcentern oder Sparkassen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

In etlichen Nahverkehrsbetrieben ist das der zweite Streiktag in unmittelbarer Folge. Es werde erhebliche Einschränkungen im ganzen Bundesland geben, hatte die Gewerkschaft im Vorfeld erklärt.

Zu drei Großkundgebungen in Gelsenkirchen, Mönchengladbach und Köln erwartet ver.di am Dienstag mehr als 30.000 Streikende. ver.di-Chef Frank Werneke will auf der Großkundgebung in Köln knapp eine Woche vor der dritten und möglicherweise entscheidenden Tarifrunde sprechen.

Nach Angaben der Gewerkschaft beziehen sich die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Bund und Kommunen allein in Nordrhein-Westfalen auf 640.000 Angestellte. "Sie haben das Recht auf eine faire Gehaltserhöhung in diesen schwierigen Zeiten", erklärte Landesbezirksleiterin Gabriele Schmidt.

ver.di will um Verständnis bei den Bürgern für die Aktion werben.