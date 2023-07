21.07.2023 05:30 Parookaville startet "restlos ausverkauft": So viele Besucher werden heute erwartet

Am heutigen Freitag startet das Parookaville in Weeze (NRW). Die zahlreichen Besucher können in einer eigens für das Festival gebauten Stadt feiern.

Weeze - Drei Tage in einer eigens für das Festival gebauten Stadt feiern - das ist ab diesem Freitag (14 Uhr) auf dem Flughafen in Weeze wieder möglich. Zum siebten Mal öffnet das Parookaville-Festival seine Tore, um rund 225.000 Festival-Begeisterte zu empfangen. Das Parookaville-Festival öffnet am 21. Juli 2023 zum siebten Mal seine Tore. (Archivfoto) © Marius Becker/dpa Das Parookaville ist komplett ausverkauft. Unter den Headlinern eines der größten Elektro-Festivals Europas sind in diesem Jahr unter anderem Steve Aoki, Hardwell und Scooter. Auf TikTok und YouTube werden pro Tag sieben Stunden des Festivalprogramms live gestreamt.

An diesem Freitag wird außerdem die siebte standesamtliche Hochzeit auf dem Parookaville-Festival stattfinden, erklärte eine Sprecherin des Veranstalters. Alina und Iwo aus dem Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen geben sich das Jawort, während andere auf dem Campingplatz ihr Zelt aufbauen. Neben einer Standesbeamtin werden auch Familienmitglieder und Freunde des Brautpaars dabei sein, genauso wie die Oma des Festivalbräutigams. Das Parookaville fand im Sommer 2015 zum ersten Mal statt. Das Festival ist wie eine Stadt konzipiert. Es gibt eine Kirche, in der geheiratet werden kann, ein Rathaus, in dem die Besucher ihren Parookaville-Pass bekommen, und ein Postamt, von dem jedes Jahr Tausende Postkarten versendet werden. Benannt ist das Festival nach dem fiktiven Gründervater Bill Parooka.

