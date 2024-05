Stop-and-Go an Himmelfahrt: Volle Straßen und lange Staus in NRW erwartet

Düsseldorf - Wer das kommende lange Wochenende mitsamt Feier- und Brückentag für einen Kurzurlaub nutzen will, muss auf volle Autobahnen vorbereitet sein.

Der ADAC rechnet rund um Christi Himmelfahrt mit vollen Straßen in Nordrhein-Westfalen. © Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Der ADAC erwartet an diesem Mittwoch lange Staus auf den wichtigen Reiserouten durch Nordrhein-Westfalen. Der Tag vor Christi Himmelfahrt gehöre traditionell zu den staureichsten im Jahr. Die erste Stauspitze werde wohl von etwa 13 bis 19 Uhr zu erwarten sein, hieß es.

"Betroffen sind vor allem die Ballungsraum-Autobahnen sowie die Strecken in Richtung Nord- und Ostseeküste und in die Niederlande", sagte ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold.

Im vergangenen Jahr hat es laut ADAC vor Christi Himmelfahrt auf den NRW-Autobahnen zeitweise mehr als 420 Kilometer Stau gegeben. Am Sonntag setze dann der Rückreiseverkehr der Wochenend-Kurzurlauber ein. Relative Ruhe herrsche dagegen auf den Fernstraßen am Freitag und am Samstag.

Verzögerungen erwartet der ADAC an den Hin- und Rückreisetagen in NRW vor allem auf der A1 (Köln-Dortmund-Hamburg), der A2 (Oberhausen-Dortmund-Hannover) und der A3 (Emmerich-Oberhausen-Köln-Frankfurt).

Ein hohes Staupotenzial gebe es auch auf der A40 (Dortmund-Essen-Duisburg), der A42 (Dortmund-Oberhausen-Duisburg) und der wegen der Rahmedetalbrücke gesperrten A45 bei Lüdenscheid.