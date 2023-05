Rheinisches Revier: Nach der Kohle soll in Zukunft der Wasserstoff "fließen"

Das Rheinische Braunkohlerevier soll zur Modellregion für Wasserstofftechnologien werden. © Federico Gambarini/dpa

"Es werden bereits viele Technologien für die Wasserstoffwirtschaft entwickelt", sagte Professor Andreas Peschel der Deutschen Presse-Agentur.

Der 40-Jährige leitet seit März den Bereich Prozess- und Anlagentechnik für chemische Wasserstoffspeicherung am Institut für nachhaltige Wasserstoffwirtschaft (INW) des Forschungszentrums.

Ein erstes Demo-Projekt sei bereits gestartet, sagte Peschel. So solle in diesem Jahr noch am Krankenhaus Erkelenz eine neuartige Brennstoffzelle das Haus mit Strom und Wärme versorgen.

Die Anlage soll zunächst mit Erdgas, später dann mit Wasserstoff gespeist werden. Sie solle ein "weltweit sichtbares" Modell für die künftige Energieversorgung von großen Gebäuden sein. Gelagert werden soll der Wasserstoff ab 2025 in einer organischen Flüssigkeit, genannt LOHC.

Peschel geht davon aus, dass der Wasserstoff für die im Rheinischen Revier geplanten Gaskraftwerke durch Pipelines transportiert wird, "wahrscheinlich in Form von umfunktionierten Erdgaspipelines".